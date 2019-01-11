Orhan Şam Bodrumspor'da

1 Tolgay: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan, kulüple bağlarını kopardı. 28 yaşındaki futbolcunun F.Bahçe'yle prensipte anlaştığı öğrenildi.

2 Çotanak Stadı'nda sona gelindi Giresun'da yapılan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın büyük bir bölümü tamamlandı. Stadın önümüzdeki sezona yetiştirileceği öğrenildi.

3 Galatasaray'ın forvet planı Eren Derdiyok'la yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da henüz bir forvet transferi yapılmadı. Yönetim, Alan, Batshuayi ve Demba Ba'nın ardından Benjamin Tetteh'i de listeye dahil etti.

4 Roma Ozan Kabak'ı istiyor İstihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Roma'nın Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu söyledi.

5 Hakan Keleş: Beşiktaş Douglas'ı istedi Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'ın Douglas'ı transfer etmek istediğini söyledi. Keleş ayrıca siyah-beyazlıların genç stoperi Fatih Aksoy'a talip olduklarını da açıkladı.

6 Belhanda: Ben 10 numara değilim Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, basın mensuplarını eleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu, "Maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar. Ben 8 numarayım" dedi.

7 Semih Kaya trafik kazası geçirdi Sparta Prag forması giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya, antrenmana giderken Mercedes marka arabasıyla kaza yaptı.

8 Fenerbahçe Euroleague'de kaldığı yerden devam ediyor Temsilcimiz Fenerbahçe konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 78-61 yenerek liderliğini sürdürdü.

9 A.Efes Euroleague'de bu sezon 12. galibiyetini aldı Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti. Temsilcimiz parkeden 81-72 galip ayrıldı.