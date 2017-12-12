Orhangazi kazandı Antalyaspor turladı

Teknik direktör Leonardo ve Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifa ettiği Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor.

AA

ORHANGAZİ KAZANDI AMA ELENDİ

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor'un golleri 25' Moestafa El Kabir ve 59. dakikada Emre Güral'dan (Penaltı) geldi. Konuk ekibin sayıları ise 40' Mustafa Yüksektepe, 84' Koray Kurt(Penaltı) ve 89. dakikada İlhan Faruk Güler'den geldi.

Kupada son 16 turu kuraları 15 Aralık Cuma günü saat 15.00'te yapılacak. Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de oynanacak.