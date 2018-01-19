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Orkan Çınar Konyaspor'da

Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.

Orkan Çınar Konyaspor'da
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Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği ve siyah beyazlıların gelecekte büyük katkı beklediği Orkan Çınar, Atiker Konyaspor'a kiralandı.

ŞENOL HOCA İSTEDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kararı doğrultusunda Konyaspor'a sezon sonuna kadar kiralanan genç futbolcu yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.

5 KEZ FORMA GİYDİ

Atiker Konyaspor ile anlaşan 21 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Konya ekibinde forma giyecek Bu sezon Beşiktaş formasını 5 kez giyen Orkan Çınar, 3 asist yaparken, 1 de gol attı.

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