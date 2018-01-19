Zeljko Obradovic: Bizim açımızdan önemli bir galibiyet

Şenol Güneş: 3 şehidimiz vardı Türkiye'nin başı sağ olsun

Şenol Güneş: Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık

İrfan Buz: Futbol bu her şey olabilirdi

1 Mehmet Ali Aydınlar: Fenerbahçe için görevden kaçmam Fenerbahçe'ye sponsor olan ve seçimde Aziz Yıldırım'ın listesine gireceği konuşulan Mehmet Ali Aydınlar, "Fenerbahçe için görevden kaçmam" dedi.

2 Galatasaray başkanını seçiyor Galatasaray Kulübü'nün 100. dönem yönetiminin belirleneceği seçimli genel kurul bugün yapılacak. Mevcut başkan Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'le başkanlık için yarışacak.

3 Orkan Çınar Konyaspor'da Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.

4 Türk derbisi Fenerbahçe'nin Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup edip 13. galibiyetini aldı.

5 Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u devirdi Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında evinde Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

6 Feyenoord Van Persie transferini açıkladı Hollanda ekibi Feyenoord, Robin van Persie'yi transfer ettiğini açıkladı. Sürekli geçirdiği sakatlıklarla sahalardan uzak kalan Van Persie, sarı-lacivertli takımdan yaklaşık 14 milyon euro kazandı

7 Evra Galatasaray taraftarına teşekkür etti Bonservisi elinde olan ve Galatasaray ile anılan Patrice Evra, sarı-kırmızılı taraftara teşekkür mesajı gönderdi.

8 Kadın spiker Semahat: Destek için teşekkürler Beşiktaş-Bayern Münih maçını anlatmaya hazırlanan kadın spiker Semahat Özdoğan, 9 yıl önce anlattığı karşılaşmayı izlediğinde gülümsediğini ve destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

9 Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar barıştı 3 Temmuz sürecinden bu yana araları bozuk olan Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar, sponsorluk anlaşması için bir araya geldi.