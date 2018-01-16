Orkan Çınar nargile içerken yakalandı

Beşiktaşlı futbolcular, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı Antalya kampından İstanbul'a döndü.

Kampın ardından hafta sonu iznini fırsat bilen Orkan Çınar, soluğu Yeşilköy'de bulunan bir kafede aldı.

NARGİLE İÇERKEN YAKALANDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Orkan Çınar, kafeye oturur oturmaz nargile istedi. Genç isim, objektiflere elindeki nargileyle yakalandı.

5 PAKET SİGARAYA EŞDEĞER

Uzman doktorlar, nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunu söylüyorlar. Bir nargilenin içerisinde bulunan ağır metaller nedeniyle 4-5 paket sigara ile eşdeğer zarara yol açabileceği belirtiliyor.