Orkan Çınar'ı ağlatan frikik

Konyaspor'un ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Orkan Çınar'ın 90+6'daki serbest vuruşu direkte patladı. Maç sonrası ağlayan genç oyuncu, "Gol almalıydı, kendime yakıştıramadım" dedi.

"GOL OLMALIYDI KENDİME YAKIŞTIRAMADIM"

Serbest vuruşu anlatan Orkan Çınar, "Frikik gol olmalıydı. Ben o frikiği her antrenmandan sonra çalışıyorum. Kendime yakıştıramadım, o mesafeden frikiği gol yapmalıydım. Daha çok çalışacağım. Takım arkadaşlarıma fena bir iyilik yapmış olurdum. Hakettiğimiz 3 puandı. Olmadı, nasip değilmiş. Bir dahakine atarım." dedi.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

Quaresma'nın kendisine serbest vuruşlar konusunda katkısı olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Orkan Çınar, "Vuruş tekniği benim tekniğim. O zaten doğuştan bir özellik, sonradan kazanılmaz. Quaresma'dan da bazı şeyler kaptım tabii ki. Hangi mesafede nereye vurulmalı konusunda bana katkısı oldu" ifadelerini kullandı.