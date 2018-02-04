Ensonhaber.com'a dön

Orkan Çınar'ı ağlatan frikik

Konyaspor'un Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın 90+6'sındaki şutu direkten dönen Orkan Çınar, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Yorum Yap

Konyaspor'un ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Orkan Çınar'ın 90+6'daki serbest vuruşu direkte patladı. Maç sonrası ağlayan genç oyuncu, "Gol almalıydı, kendime yakıştıramadım" dedi.

"GOL OLMALIYDI KENDİME YAKIŞTIRAMADIM"

Serbest vuruşu anlatan Orkan Çınar, "Frikik gol olmalıydı. Ben o frikiği her antrenmandan sonra çalışıyorum. Kendime yakıştıramadım, o mesafeden frikiği gol yapmalıydım. Daha çok çalışacağım. Takım arkadaşlarıma fena bir iyilik yapmış olurdum. Hakettiğimiz 3 puandı. Olmadı, nasip değilmiş. Bir dahakine atarım." dedi.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

Quaresma'nın kendisine serbest vuruşlar konusunda katkısı olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Orkan Çınar, "Vuruş tekniği benim tekniğim. O zaten doğuştan bir özellik, sonradan kazanılmaz. Quaresma'dan da bazı şeyler kaptım tabii ki. Hangi mesafede nereye vurulmalı konusunda bana katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM