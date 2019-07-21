Orkun Kökçü A Milli Takımımızı seçti

Feyenoord'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan genç futbolcu Orkun Kökçü milli takım tercihini yaptı.

Feyenoord ile sözleşmesini uzatan Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giymişti. Ancak Kökçü, A Milli Takımımızı tercih etti.

17 yaşındaki futbolcu, Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı.

Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.