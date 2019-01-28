Orkun Kökçü: Ailecek Beşiktaşlıyız

Feyenoord'un 18 yaşındaki Türk yıldızı Orkun Kökçü, Noordhollands Dagblad'a konuştu.

AİLECEK BEŞİKTAŞLIYIZ

Orkun, "Dürüst olmam gerekirse küçükken Hollanda Ligi'ne hiç bakmazdım. Aile olarak Beşiktaşlıydık ve ben de Beşiktaş'ın tüm maçlarını izlerdim." ifadelerini kullandı.

FEYENOORD BEŞİKTAŞ GİBİ

Groningen altyapısından Feyenoord'a geçişini de anlatan Orkun, "Babam, 'Feyenoord, sıkı taraftarları olan iyi bir kulüp, tıpkı Beşiktaş gibi' demişti. Gerçekten de durum böyle. Çok sadık taraftarları var. Ajax'a karşı hiçbir hissim yok. Ajax bana çok kibirli, küstah bir kuüp gibi geliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Orkun Kökçü, Feyenoord ile bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Türk yıldız, Ajax'a karşı oynanan maçta da yedek kulübesinde bekledi.

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