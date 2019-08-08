Orkun Kökçü: Beşiktaş'ın teklifi yeterli gelmedi

Feyenoord 'da yükselişe geçen Türk oyuncu Orkun Kökçü, geçen yaz Beşiktaş'tan teklif aldığını ve ayrılığa yakın olduğunu ifade etti.

"BABAMI ARADIM, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞ DEDİM"

Feyenoord'un kendisini A takıma almadığı için sinirlendiğini kaydeden 18 yaşındaki oyuncu, "Sezon öncesinde A takımla idmanlara çıkmak istedim ancak bir anlaşma yapılamamıştı. A takım ile iyi bir iş çıkarmıştım ve daha büyük soyunma odasında olmalıydım. Arabay bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum. Eğer böyle devam edecekse, burada olmak istemiyorum' dedim. Genç ve sabırsızdım. Sonra babam Martin van Geel ile görüştü. Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı" dedi.

Orkun geçmiş bir röportajında da Beşiktaş'ta oynamak istediğini kaydderken, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Ancak gelişimim ve geleceğim için şu an Feyenoord'da kalmam daha iyi. Gelecek sezon burada önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" demişti.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla ligde 11 maça çıkan Orkun, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.