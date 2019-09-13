Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim

Beşiktaş'ın bir dönem kadrosuna katmak istediği Orkun Kökçü, henüz Türkiye'de oynamayı düşünmediğini söyleyip Feyenoord'la yeni sözleşme imzalamıştı.
Hollanda basınına konuşan 19 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan teklif gelmesi üzerine ne yapacağını anlattı.
İşte Kökçü'nün yaptığı açıklamalar:
BEŞİKTAŞ'I 'BENİ ALIN' DEMEK İÇİN ARARIM
Kökçü, "Eğer bir gün Galatasaray transfer etmek için beni ararsa ben de 'Beni alın' demek için Beşiktaş’la bağlantıya geçerim. Beşiktaş beni istemezse ancak o zaman başka bir takıma giderim." ifadelerini kullandı.
Orkun: G.Saray beni isterse Beşiktaş'ı ararım - İZLE
Fanatik Beşiktaşlı olan Orkun, daha önce siyah-beyazlı formayla poz vermişti.