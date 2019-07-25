Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen ve milli takım tercihi Türkiye'den yana kullanan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta oynama hayali olduğunu açıkladı.

"BİR GÜN BEŞİKTAŞ'TA OYNAYACAĞIM"

Hollanda basınına konuşan Orkun Kökçü, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Ancak gelişimim ve geleceğim için şu an Feyenoord'da kalmam daha iyi. Gelecek sezon burada önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen he şeyi yapacağım" dedi.

"UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI"

Milli takım tercihini hakkında da açılama yapan 19 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi seçmek uzun zamandır aklımdaydı. Türkiye'de ailemden çok fazla kişi var. Türkler gururlu insanlardır, ben de öyle" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla ligde 11 maça çıkan Orkun, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.