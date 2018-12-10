Orkun Kökçü: Feyenoord'da kalıcı olmak istiyorum

Feyenoord A takımındaki ilk golünü attığı Emmen maçının ardından konuşan Orkun Kökçü, transfer sorusuna da yanıt verdi.

A TAKIMDAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Maç sonunda bir basın mensubunun Beşiktaş ve Fenerbahçe iddialarını sorması üzerine 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, ''Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şu an tamamen Feyenoord'a odaklandım. Feyenoord'un kalıcı bir oyuncusu olmak istiyorum, daha sonra ise neler olur göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

CLASIE: ''ÇOK YETENEKLİ, UMARIM YILLARCA KALIR''

Feyenoord kaptanı Jordy Clasie de genç oyuncu ile ilgili maç sonunda açıklamalarda bulundu. Jordy Clasie, Orkun'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söylerken, ''Orkun sık sık bizim antrenmanlarımıza katılıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Umarım uzun yıllar bizim takımımız için oynar'' dedi.

Orkun, Feyenoord'un Emmen'i 4-1 yendiği maçın 77. dakikasında bir gole imza atmayı başardı.