Orkun Kökçü: Gönlüm Hollanda'dan yana

Feyenoord'un 18 yaşındaki genç futbolcusu Orkun Kökçü, milli takım konusunda henüz karar vermediğini ifade ederken önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN İLGİ GÖRMEDİM"

De Telegraaf'a konuşan gurbetçi futbolcu, Türkiye'nin ilgisini doğrularken, ''Türkiye'nin ilgisi vardı ancak bu A takım için değil, U19 takımı içindi ve bu nedenle burada kalmayı tercih ettim'' dedi. Milli Takım için Türkiye'den yeterince değer görmediğini söyleyen Kökçü, ''Kalbim Hollanda'dan yana. Türkiye'den çok fazla takdir görmedim'' şeklinde konuştu.

Henüz karar vermediğini vurgulayan genç yetenek, ''Türkiye için oynarsam ayıp etmiş olur muyum, bilmiyorum. Ancak kalbini dinlersen en iyi kararı verirsin'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Eredivisie'de 7 maçta görev yapan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 2 asist yaptı. Hollanda U19 Milli Takımı kaptanlığı yapan Kökçü, daha önce ülkenin U18 ve U17 takımlarında da top koşturdu.