Orkun Kökçü: Hedefim La Liga'da oynamak

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen bu sezon Feyenoord'da maçlara çıkan ve etkileyici bir performans gösteren Türk futbolcu Orkun Kökçü, gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Orkun, Hollanda basınına röportaj verirken ''Kafamın içinde bir plan var. Önce Feyenoord'da başarılı olmak istiyorum. Şimdilik Feyenoord'da devam etmek istiyorum. Ardından ise şansımı yurt dışında deneyebilirim. İspanya La Liga'ya gitmeyi tercih ederim. İngiltere'de de oynamak hoş olur. İspanya'nın bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Henüz kariyerimin çok başındayım. Şu an için Feyenoord'a konsantre olmuş durumdayım.'' dedi.