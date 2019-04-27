Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Orkun Kökçü, Feyenoord ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzatmıştı.

18 yaşındaki yıldız adayından siyah beyazlılar ile ilgili bir açıklama geldi Feyenoord'dan ayrılması için bir sebebi olmadığını söyleyen Orkun, belirsiz bir maceraya girmek istemediğini kaydetti.

Orkun Kökçü açıklamasında, "Beşiktaş, benimle direkt olarak ilgilendi. Feyenoord ile de temas kurdular ama neden ayrılayım ki? Feyenoord da benim kulübüm ve Beşiktaş kadar iyi bir takım" dedi.

Feyenoord'da hayalleri olduğunu kaydeden Orkun, "Feyenoord'da kendimi göstermek istiyorum. Birkaç sene boyunca A takımda oynamayı, kendimi daha da geliştirmeyi ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Hollanda gençler için zaten en iyi ülke. Belirsiz bir maceraya giremem." sözlerini kullandı