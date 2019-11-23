Orkun Kökçü'nün milli takım tercihi belli oldu

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen Orkun Kökcü, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Hollanda ve Türk Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Orkun, Türk Milli Takımı'nda oynama şansının daha fazla olduğunu düşündüğü için tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandığını ifade etti.

"EURO 2020'DE OYNAMA ŞANSIM TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA"

Hollanda'da mutlu olduğunu ancak Türkiye forması altında kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren Orkun, "Türkiye ile beraber EURO2020'de olma ihtimalim, Hollanda'ya oranla daha fazla. Gelecek yıllarda Hollanda Milli Takımı'nda oynayabilecek çok sayıda yetenek var ancak ben, Türk Milli Takımı'nın formasını giyeceğim" dedi.

Kısa bir süre içerisinde karar aldıüğını ifade eden Orkun, "Ailem, benim tercihimin Hollanda olmasını istedi, menajerim de aynı şekilde ancak Türkiye benim evim. Bu kararı, kargaşaya mahal vermeden kısa bir süre içerisinde vermem gerekiyoprdu, ben de öyle yaptım" şeklinde konuştu.