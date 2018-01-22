Orlando Magic, Boston'da kazandı

Feyenoord, Robin van Persie'nin takıma katıldığını bu video ile duyurdu

1 Kayserispor-Galatasaray - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

2 Haldun Üstünel Galatasaray'a dönüyor Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'tan sonra Haldun Üstünel'i de sarı-kırmızılı ekibe dahil ediyor.

3 Fenerbahçe'nin istediği Hollandalı orta saha Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcu Davy Klaassen'le görüştüğünü açıkladı.

4 Maxi Arnold'ın muhteşem frikik golü Almanya Bundesliga'da Wolfsburg'un Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildiği maçta Wolfsburglu Maxi Arnold frikikten ilginç bir gole imza attı.

5 Galatasaray'da Gomis krizi Galatasaray'da yönetim değişince ödemeler gecikti, parasını alamayan Fransız yıldız Gomis de sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmadı. Terim, Gomis'i Kayseri maçı kadrosuna almadı.

6 Beşiktaş'ta gündem Vagner Love ve Eto'o Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Vagner Love ve Eto'o'nun kulüpleriyle görüşmelere başladı.

7 Robinho Sivasspor'da Sivasspor, bir dönem Real Madrid ve Milan gibi dev takımların formasını giyen Brezilyalı yıldız Robinho ile anlaşmaya vardı.

8 Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e tepki Antalyaspor-Beşiktaş maçının 70. dakikasında oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, teknik direktör Şenol Güneş'in bu kararına tepki gösterdi.

9 Ronaldo kanlar içinde kaldı Real Madrid-Deportivo maçında kaşı açılan ve kan içinde kalan Ronaldo, cep telefonunun ön kamerasından yüzünü kontrol etti.