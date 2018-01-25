Orlando'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş’ın Orlando City’den kadrosuna kattığı ancak transferi resmen sonuçlanmayan Cyle Larin’de belirsizlik sürüyor.

Amerikan kulübünün, sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını öne sürerek takımdan ayrılan ve siyah-beyazlıların yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcuya kulübü ise, bu kontratın altında imzası bulunduğunu söylemiş, ardından transferde beklemeye geçilmişti.

BEDELİNİ VERİNCE TRANSFER BİTER

Orlando City Kulübü yöneticilerinden Diogo Kotscho, oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğine yönelik evrakları siyah-beyazlılara gönderdiklerini savunarak “Cyle Larin bizim sözleşmeli oyuncumuz. Beşiktaş’ın bizimle anlaşmasını ve futbolcunun bedelini vererek transferi gerçekleştirmesini bekliyoruz” dedi.

BELGELER OLMAYINCA OYNATAMAZLAR

Kendisine aksi bir durumla karşılaşmaları halinde nasıl bir tavır sergileyeceklerini sorduğum Kotscho, “Bu durumda oyuncunun evraklarını Türkiye’ye göndermeyiz. Lisans alınabilmesi ve futbolcunun sahaya çıkması için gerekli bu belgeler olmadan Larin’i oynatamazlar” dedi.

İDMAN GÖRÜNTÜLERİ RAHATSIZ ETTİ

Öte yandan Beşiktaş ile idmana bile çıkan Kanadalı forvetin bu görüntüleri, Orlando City camiasında rahatsızlık yarattı. Özellikle taraftarlar sosyal medyada bu konuda pek çok paylaşımda bulunarak mutsuzluklarını dile getirdi. Oyuncuya kızgınlıklarını yaptıkları eleştirilerle dile getiren taraftarların, hayal kırıklıklarını gizleyemedikleri görüldü.