Orman: Birkaç oyuncuyla yollarımızı ayıracağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Orman, Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar sözleşmeleri olduğunu ve yola devam edeceklerini belirtti.

"ŞENOL HOCANIN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR"

Beşiktaş Başkanı açıklamalarının devamında, "6,5 sene içerisinde Beşiktaş'ta 3 hocayla çalışmışım. Hiçbir hocayla, ilişkilerim maç skoruna göre hareket etmemiştir. Yönetim tarzımız bir olaya göre pozisyon almak değildir. Benim lider özelliğim var, doğru bildiğimi yaparım. Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim de başkanlık sürem sezon sonuna kadar devam ediyor.

"SEZON SONU ŞENOL GÜNEŞ KALACAK MI?"

Futbolda bazen şununla çalışmayacağım dersiniz, çalışmak zorunda kalırsınız. Sezon sonu geldiğinde biz ne durumdayız, hoca ne durumda, o günün şartlarına bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Bugün de söyleriz, dün de söylerdik. Şenol hocanın adamlığına güvenirim. Şenol hocaya milli takım bugün gelmedi, iki takımı çalıştırsın denildi. Hoca istese yapabilir miydi? Yapabilirdi. Şenol hoca milli takıma gidiyor, başkan istemiyor" falan... Bunlar neden başka camialar için konuşulmuyor?

"AĞZI DEĞİL AYAKLARI KONUŞAN OYUNCULARA PARA ÖDÜYORUZ"

Devre arasında 5-6 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız. Hedefi olan, ruhunu sahada veren, kaçmayan, sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Bir oyuncuya para veriyorsunuz, oyuncu paramı alamıyorum diyor. Sahaya bakalım, sahada konuşalım. Biz ağzı konuşan değil, ayakları konuşan oyunculara para ödüyoruz. Beşiktaş yeni bir sayfa açacak ve sahada yüreğini koyacak oyuncular olacak."





