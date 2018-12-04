Orman: G.Saray, Moskova'ya bizim yüzümüzden mi yenildi

Galatasaray'la TFF arasında yaşanan hakem krizine Kulüpler Birliği de yayınladığı bildiriyle dahil olmuştu. Birlik, kızağa çekilen hakemlerin göreve dönmesi için TFF'ye çağrı yaparken, sarı-kırmızılı ekibi de hakemler hakkındaki açıklamalarından dolayı eleştirmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği'nin sarı-kırmızılı ekibe karşı yayınladığı bu bildirinin, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde olmasını manidar bulduğunu belirtmişti. Terim, Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiklerini altını çizerek, açıklamanın zamanlasının doğru olmadığını ifade edip, Kulüpler Birliği'ne sitem etmişti.

"MUSLERA AÇIKLAMADAN MI ETKİLENECEK"

Terim ve Galatasaray cephesinin bu isyanına Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman cevap verdi. Beyaz TV'ye konuşan Orman, yenilginin bu açıklamaya bağlanmasını komik bulduğunu belirtti.

Orman konuyla ilgili şöyle konuştu: "O günün gündeminde bunun açıklanması lazımdı. Bir gün önce veya sonra... Ne fark eder? Bu açıklama Galatasaray'ın maçına engel mi? Sahaya çıkan futbolcu bu açıklamadan mı etkilenecek? Mesela kaleci Muslera maça çıkacakken, 'Kulüpler Birliği açıklama yapmış, ben şimdi nasıl oynayacağım' mı diyecek? Buna çocuklar bile inanmaz."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilmişti.