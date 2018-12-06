Orman: Hakaret eden UltrAslan bedelini ödeyecek

Fikret Orman ile Galatasaray arasındaki kriz büyüyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün kahvaltı organizasyonu katılmayı reddeden sarı-kırmızılılar, derbi öncesi Beşiktaş’ın verdiği yemeğe de katılmamıştı.
"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"
Türkiye gazetesinin haberine göre, Başkan Orman'ın Kulüpler Birliği bildirisinden önce Galatasaray'ı aramadıklarını açıklaması ortamı daha da gerdi.
Orman'a sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan büyük tepki gösterdi. Fikret Orman'ın, ultrAslan’ın açıklamalarındaki hakarete varan ifadelerden dolayı çok kızgın olduğu ve konuyu hukuk yoluna taşımaya karar verdiği öğrenildi.
Orman'ın, "Arkalarında başka birileri var. Bana edilen hakaret Beşiktaş'a edilmiştir. Bunun bedelini ödeyecekler" diyerek sitem ettiği ifade edildi.
Deneyimli Başkan'ın öncelikle bir basın toplantısıyla gelen tepkilere cevap vermek istediği ancak daha sonra konuyu yargı yoluna taşımaya karar verdiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Kimse Beşiktaş Başkanı’na dil uzatamaz. Bunu yapanlar hukuken karşılığını ziyadesiyle görecektir" ifadelerini kullandı.