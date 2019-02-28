Orman: Şenol Güneş'le ilgili resmi açıklama yapacağız

TRT Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in istifası ve Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın sözleri:

SÜRPRİZ OLDU

"Yıldırım Demirören'in istifası, hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim."

Güneş'le ilgili de konuşan Orman, "Yönetim kurulu toplantımız var, kulübümüz bununla ilgili resmi bir açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun." dedi.

Muhabirin, "Haziran ayına kadar takımın başına gibi görünüyor" demesi üzerine Orman, "Tabii ki, tabii ki" şeklinde cevap verdi.