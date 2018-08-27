Fikret Orman, beIN SPORTSHABER'de açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞEY BİLEN SAVCILIĞA GİTSİN"

Yapılan transferlerde yolsuzluk yaptığını iddia edenler hakkında konuşan Fikret Orman, "Mitrovic'i aldık 4.2'ye aldık, 3.9'a sattık, alırken de satarken de konuşuluyor, imalar yapılıyor. Kimi aldıysak biz aldık, kimi sattıysak biz sattık. Camiada bazı sesler var, bu beni rahatsız ediyor.





Kim ne biliyorsa çıksın konuşsun, bilip de konuşmuyorsa namettir, şerefsizdir, adam değildir. Savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Gomez olayını da konuşuluyorlar, bütün evraklar, belgeler elimizde. Sosyal medya ile Beşiktaş'ı yönetmeyiz. Kim ne biliyorsa çıkıp anlatsın. Negredo'yu Galatasaray'a sıfır liraya götürmüşler, Beşiktaş'a 2.5 milyon euro verdirtmişler. Bıraksınlar bu işleri, yalan üzerine kurmasınlar hayatlarını." dedi.

Fikret Orman: Yolsuzluk iddialarını ispatlamayan şerefsizdir - İZLE

"WHATSAPP GRUBUNA BENİ EKLİYORLAR"

Kendisine sürekli mesajlar atıldığını aktaran Orman, "Taraftara gelelim. Dünkü maçta çok üzüldüm. Benim oyuncuma ıslıklar. Oğuzhan bu takımın kaptanlığını yapmıştır, şampiyonluklarında emeği vardır. Nereden çıktı bu kültür? Daha üçüncü maçta. Babasından harçlık alıyor, okula gidiyor, oradan milyon euroluk transferler için yorum yapıyor. Yorum yapması sıkıntı değil, gelip benim telefonuma cevap atıyor. WhatsApp grubu kuruyorlar, beni alıyorlar. Ben sizin sınıf arkadaşınız mıyım?" şeklinde konuştu.