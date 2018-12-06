Orman'dan G.Saray'a: Bildirinin arkasındayız

Galatasaray-Konyaspor maçında hatalı penaltı kararı veren hakem Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya'nın uzun bir süre dinlendirilecek olmasına tepki gösteren Kulüpler Birliği, TFF'ye çağrı yaparak bu karardan vazgeçmeleri gerektiğini belirtmişti.

Geçen hafta yayınlanan bu bildiriye sarı-kırmızılı ekip tepki göstermiş ve iki taraf arasında bir kriz çıkmıştı. Kulüpler Birliği'nin bugün yapılan toplantısının ardından Başkan Fikret Orman, Galatasaray'a cevap verdi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

''BİZİM TEK HATAMIZ G.SARAY'A HABER VERMEMEK"

"Kulüpler Birliği'nde hepimiz konuştuk, anlaştık. 17 kulüp bu bildirinin arkasındayız. Herhangi bir çatırdama olmamıştır. Bizim yönetim olarak yaptığımız en büyük hata, sayın Mustafa Cengiz'e ulaşamamaktır. Benim de bir işim vardı, kendisiyle iletişime geçemedim."

''G.SARAY'IN KATILMAMASI BÜYÜTÜLECEK ŞEY DEĞİL''

"Galatasaray, çok değer verdiğimiz bir üyemiz. Diğer kulüpler de metnin arkasında olduğunu beyan ettiler. Kulüpler Birliği olarak oy birliği ile açıklamanın arkasındayız. Galatasaray, yarın öbür gün başka bir toplantıya katılır. Çok büyütülecek bir şey değil. Böyle kararlar almak, büyük takımlar için kolay olabilir ama ligin adaletini sağlamak lazım. Her hata yapan hakemi cezalandırırsak ortada hakem kalmaz."

''KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR''

"MHK başkanının bize söylediği, 'Bu lig bu hakemlerle yönetilecektir.' Ben de ona hep hak vermişimdir. Hakemleri cezalandırmak kamuoyu önünde olmaz. Böyle yaparsanız adalet dengesini bozarsınız. 18 kulüp de bu ligin parçası. Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur."



