Orman'dan Güneş'e: Fener derbisine konsantre ol

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı ekip maç havasına girmeye başladı. Son dönemdeki yükselişin devam etmesini isteyen Orman, deneyimli teknik adam Güneş'ten tamamen Fenerbahçe mücadelesini düşünmesini istedi.

Tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştiren Orman, sezon sonuna kadar ayrılık hakkında konuşulmamasını istedi.

"BU TUZAĞA DÜŞMEYELİM"

Takımın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda çok kritik bir döneme girdiğini belirten siyah-beyazlıların patronunun, "Bizi yıpratmak istiyorlar. Takım iyi top oynamaya başlayınca dedikodular daha da arttı. Bu tuzağa düşmeyelim hocam. Sezon sonuna kadar kulaklarımızı tıkayalım ve işimize bakalım. İlk hedefimiz Fenerbahçe derbisi." dediği öğrenildi.

Ayrıca Başkan Orman, hiçbir teknik adamla görüşmediklerini de söylerken, Şenol Güneş'ten bu yönde çıkan dedikodulara kesinlikle kulak asmamasını istedi. Fikret Orman'la yapılan görüşmede tecrübeli çalıştırıcı da yapıcı bir tavır sergiledi.

Kendisinin de şu anda Beşiktaş'ın başarısından başka bir şey düşünmediğini söyleyen Güneş "Bizi her zaman destekleyen taraftarlara ve sizlere layık olmadan görevi bırakmak gibi bir düşüncem olamaz. O yüzden ne söylenirse söylensin, benim için tek önemli olan takımın başarısıdır" sözlerini kullandı.