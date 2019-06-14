Ormanspor Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

1 Burak Yılmaz Lecce'nin tekfini reddetti Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, İtalya Serie A takımlarından Lecce'nin teklifini "Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

2 Fenerbahçe Alex'e jübile yapıyor Fenerbahçe yönetimi, Alex için jübile maçı organize etme kararı aldı. Karşılaşmadan elde edilecek olan gelir ise Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.

3 Ronaldo yardımseverliği babasından öğrendi İspanyol basınına konuşan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo "Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti" dedi.

4 Galatasaray Banega transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ever Banega için Sevilla'ya 5 miyon euro teklif etti. İspanyol ekibi ise 6 milyon euro istiyor. Aradaki 1 milyon euroluk farkta anlaşma sağlanırsa, transfer kısa süre içerisinde bitecek.

5 G.Saray'ın kutlama videosunda trafik kazası Twitter hesabından bir kutlama videosu yayınlayan Galatasaray, sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü yayınlanan videoda Beylikdüzü'nde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri de yer aldı.

6 Galatasaray Muriç için yeni teklif götürdü Galatasaray, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Ç.Rizespor'a 3 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'den de yeni bir atak gelmesi bekleniyor.

7 Portekiz basını: Fejsa Fenerbahçe'de Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Benficalı futbolcu Fejsa'yı 3 milyon euro karşılığında transfer ettiğini yazdı.

8 Necip'le Oğuzhan, askeriyede de birlikte Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçın ardından Küçükçekmece'deki birliğine teslim oldu.

9 Babel'in yeni imajı Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Ryan Babel, transfer öncesi saçını pembeye boyattı.