Osaka ABD Açık'ta yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Japon Naomi Osaka, adını yarı finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, 20 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile dünya sıralamasında 36'ncı basamakta yer alan Ukraynalı Lesia Tsurenko karşılaştı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Osaka, 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek zorlanmadan yarı finale yükseldi.
20 yaşındaki Japon tenisçi, elde ettiği sonuçla kariyerinin en iyi grand slam derecesini geliştirmeye devam etti. Osaka, İspanyol Carla Suarez Navarro ile ABD'li Madison Keys arasındaki çeyrek final mücadelesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.