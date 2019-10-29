Osaka WTA Finalleri'nden çekildi

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Halit Kurt: Fatih Terim de dövüyor

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Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi

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Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci

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1 Sakat futbolcuların sahalara dönüş tarihleri Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, birçok futbolcu ağır sakatlıklar yaşadı. Dorukhan, Abdülkadir ve Emre Akbaba gibi isimlerin sahalara dönüşü şubat ayını bulacak.

2 Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa ettiğini açıkladı.

3 Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe'nin YouTube hesabına 29 Ekim'e özel açıklamalar yaparken, İstiklal Marşı'nı bir kez daha okudu.

4 2 dakikada orta sahadan 2 gol yiyen kaleci Japonya İkinci Ligi'nde oynanan Montedio Yamagata-Ehime FC karşılaşmasında Ehime kalecisi Masahiro Okamoto, iki dakikada orta sahadan iki gol yiyerek bir ilke imza attı.

5 Comolli, Başakşehir-Trabzonspor maçını izledi Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin yanı sıra Avrupa kulüplerinin gözlemcileri de yer aldı. İrfan Can Kahveci ve Uğurcan Çakır takip edildi.

6 Alexander Sörloth durdurulamıyor Trabzonspor'da Sörloth fırtınası devam ediyor. Dün akşam oynanan Başakşehir maçını da boş geçmeyen Norveçli oyuncu, tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 8'e çıkardı.

7 Abdullah Avcı derbi galibiyetiyle hayata döndü Beşiktaş'ta kötü gidişata derbi galibiyetiyle 'dur' diyen Abdullah Avcı, Fatih Terim'den geçen sezonun rövanşını aldı.

8 Arda Turan'ın duygusal anları Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta, Arda Turan'ın yedek kulübünesindeki üzgün halleri dikkat çekti.

9 9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı İngiltere Premier Lig'de Leicester City karşısında alınan 9-0'lık yenilginin ardından Southampton ekibi, maaşlarını bağışlamaya karar verdi.