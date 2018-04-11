Oscar Pistorius'un başvurusu reddedildi

Ahmet Ağaoğlu: Sosa için bütçemiz uygun değil

Alman basınına göre, Bayer Leverkusen Fenerbahçeli Giuliano için 15 milyon euro teklif edecek.

Bayer Leverkusen'den Giuliano için 15 milyon euro

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, "Bursaspor hak etmişti" yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş U12 takımını düzenlediği turnuvadan atan Altınordu'ya misilleme yaptı. Başkan Fikret Orman, dostluk turnuvası için İzmir ekibine yaptığı daveti geri çekti.

Şu ana kadar harika bir sezon geçiren Mohamed Salah, bu sezon Ballon d'Or ödülünde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri Salah

1 Cengiz Ünder: Messi videolarıyla büyüdüm Roma'nın Barcelona'yı elediği maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, "Hayatımın en mutlu günü" dedi.

2 Cengiz Ünder'in Barcelona maçı sonrası çılgın sevinci Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek eleyen Roma'da milli futbolcumuz Cengiz ve takım arkadaşları maç sonu büyük sevinç yaşadı.

3 Ahmet Ağaoğlu: Sosa için bütçemiz uygun değil Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Arjantinli futbolcu Sosa'yı gelecek sezon takımda tutmayacaklarını açıkladı.

4 Beşiktaş'tan Altınordu'ya misilleme Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş U12 takımını düzenlediği turnuvadan atan Altınordu'ya misilleme yaptı. Başkan Fikret Orman, dostluk turnuvası için İzmir ekibine yaptığı daveti geri çekti.

5 Fatih Terim'in göndereceği 7 isim Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon takımda düşünmediği 7 futbolcuyu gönderiyor.

6 Mehmet Demirkol'dan Terim-Tudor kıyaslaması Tudor'un ardından göreve getirilen Fatih Terim'in deplasman performansının daha kötü olduğunu söyleyen Mehmet Demirkol, "Fatih Terim'in Tudor'dan farkı yok" dedi.

7 Guardiola'yı çıldırtan hakem hatası M.City-Liverpool maçında ev sahibi ekibin golünü yanlış bir karar vererek iptal eden hakem Lahoz'un bu kararı, Pep Guardiola'yı çok kızdırdı.

8 Alex: Bursa şampiyonluğu hak etmişti Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, "Bursaspor hak etmişti" yorumunu yaptı.

9 Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri Salah Şu ana kadar harika bir sezon geçiren Mohamed Salah, bu sezon Ballon d'Or ödülünde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.