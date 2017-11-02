Oscar Ustari'nin diz kapağı çıktı - İZLE

Meksika Liga MX Apertura'da Atlas sahasında Tigres'i konuk etti. Maçın son bölümünde üzücü bir sakatlık yaşandı.
TOPA VURURKEN DİZİNDEN SAKATLANDI
Karşılaşmanın 83. dakikasında Atlas'ın kalecisi Oscar Ustari kurtardığı topu kaleci vuruşuyla oyuna soktuğu esnada sakatlandı. Ustari'nin vuruşu sırasında destek ayağı olan sol ayağının dizi çıktı ve acı içinde yerde kaldı.
Sahadaki futbolcuların da şaşkın bakışları içinde uzun süre yerde kalan Ustari, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle saha kenarına alındı.