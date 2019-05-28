Osijek-Zapresic karşılaşmasında birbirinden güzel goller

Avrupa Ligi kotasına giren Osijek, sahasında Inter Zapresic'i ağırladı.

15. dakikada konuk ekibin oyuncusu I. Postonjski, ceza sahası yayının önünde yükselen topa gelişine vuruşuyla 90'ı görerek takımını öne geçirdi.

45. dakikada beraberlik golü, D. Lyopa'nın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı serbest vuruş vuruşla geldi.

83. dakikada, ev sahibi ekibin galibiyetini pekiştiren golde P. Bočkaj, ceza sahası çizgisinin yaklaşık 3 metre uzağındayken, orta sahadan kendisine havadan aktarılan topu önce göğsüyle karşıladı, ardından da yine havada şık bir vuruşla ağlara yolladı: 3-1

Osijek - Zapresic karşılaşmasından birbirinden güzel goller