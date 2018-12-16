Osmanlı deplasmanda kazandı

Beşiktaş derbisi için Taksim'de toplanan Trabzonspor taraftarları, Galatasaray'ın mağazası olan GS Store'a saldırdı.

Antalyaspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 28 yapan Erol Bulut'un öğrencileri, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak kritik maç öncesinde Beşiktaş da Trabzonspor da önde baskı kurmayı planlıyor.

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Fatih Terim yeniden ceza alabilir

Başakşehir maçını locadan takip eden Fatih Terim'in, WhatsApp aracılığıyla taktik verdiği için yeni bir ceza alabileceği ifade ediliyor.