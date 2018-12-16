Osmanlı deplasmanda kazandı

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Ankara takımı Osmanlıspor, İzmir'de çıktığı Altay deplasmanından kritik üç puan çıkardı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 88. dakikasında Burhan Eşer'in attığı gol deplasman ekibine galibiyeti getirdi. Osmanlıspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 26'ya çıkarırken, Altay ise 16'da kaldı.
Altay - Osmanlıspor: 0-1
Stat : İzmir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
Altay: Emre Koyuncu, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 80 İhsan Furkan Deniz), Paixao, Tevfik Altındağ (Dk. 67 Aganovic), Kappel (Dk. 86 Yasin Palaz), İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi, Ndiaye, Mertan Caner Öztürk (Dk. 90+2 Furkan Yaman), Burhan Eşer, Hasan Kılıç (Dk. 55 Sinan Kurt) Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Beykan Şimşek (Dk. 66 Ayuk)
Gol: Dk. 88 Burhan Eşer (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Gençer Cansev, Dk. 87 Mustafa Murat Uslu (Altay), Dk. 45 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)