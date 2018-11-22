Osmanlı Stadı'nın zemini tarlaya döndü

Süper Lig heyecanı milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...
Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı maçta, siyah-beyazlıları rakipten çok zemin zorlayacak gibi gözüküyor.
YENİ STAT BİTMEDİ
Yeni yapılan stadın bu hafta bitmesini bekleyen Ankara ekibi, bu yüzden zeminin bakımına gerekli önemi göstermedi. Ancak yeni stadyumun Beşiktaş maçına yetişmediği öğrenildi.
İşte TFF Süper Lig hesabının çektiği, patates tarlasını andıran Osmanlı Stadı'nın zemini: