1 Mehmet Demirkol: Tolgay G.Saray'a gidebilir Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın Galatasaray'a gidebileceğine dair güçlü duyumlar aldığını söyledi.

2 Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

3 Ömer Bayram: Dünyanın en iyi sol beki olmak istiyorum Galatasaray'ın sezon başında Akhisarspor'dan transfer ettiği Ömer Bayram, dünyanın en iyi sol beki olmak istediğini ifade etti.

4 Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara: Sahaya madde atmayın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç'a ve bordo-mavili taraftarlara mesaj yolladı.

5 Beşiktaş'ın Burak Yılmaz kararı Şenol Güneş, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın alınmasını istedi. Ancak yönetim, sezon başında attığı tweetle Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çeken Burak'ı almaktan vazgeçti.

6 Ozan Tufan devre arası yolcu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın devre arasında takımdan gönderileceği ifade ediliyor.

7 Osmanlı Stadı'nın zemini tarlaya döndü Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ı Ankara'da kötü bir zemin bekliyor.

8 Ballon d'Or finalistleri arasında Ronaldo ve Messi yok Son 10 yıldır Ballon d'Or'u aralarında paylaşan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Avrupa basınına göre bu yıl son 3 aday arasında yer almayacak.

9 Babel, Galatasaray derbisinde yok Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sağ arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı. Babel'in 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.