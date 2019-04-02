Osmanlıspor, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı

Spor Toto 1. Ligi'nin 27. haftasında Altınordu ile Osmanlıspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Osmanlıspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Osmanlıspor'a kritik galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gueye, 64. dakikada Lumanza-Lembi ve 90. dakikada Burhan Eşer kaydetti. 3 hafta sonra kazanan Osmanlıspor, bu galibiyetle birlikte puanını 51'e çıkarttı ve 3. sırada yer aldı.
3 maç sonra kaybeden Altınordu ise 45 puanla 6. sırada kaldı. 1. Lig'de gelecek hafta Osmanlıspor, sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak. Altınordu ise Elazığspor deplasmanına gidecek.