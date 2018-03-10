Osmanlıspor 7 maç sonra Bursa'yı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, taraftarı önünde Bursaspor'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın 90 dakika sonunda Osmanlıspor, Bursaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Osmanlıspor, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Osmanlıspor, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
OSMANLI PUANINI 24'E ÇIKARTTI
Ev sahibi Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Umar Aminu ve 43. dakikada Adrien Regattin kaydetti. Bursaspor'un karşılaşmadaki tek golünü ise 48. dakikada Jires Kembo-Ekoko attı.
Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor, Süper Lig'de puanını 24'e çıkarmayı başardı. Bursaspor ise 30 puanda kaldı.