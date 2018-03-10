Osmanlıspor 7 maç sonra Bursa'yı yendi

Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Valbuena ile bir toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Kazandığınız paranın hakkını verin. Savaşan bir takım istiyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Malatyaspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Kocaman, "Son yarım saatte doldur-boşalt yapmayın" dedi.

Ersun Yanal'ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor Kulübü, 1.3 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Trabzonspor'a bir kötü haber de Ersun Yanal'dan

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, şu ana kadar 1 kez rakip fileleri havalandırabilen Cenk Tosun'a sahip çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Manchester City'den kiralanan Denayer'in performansından memnun olmadığı için sezon sonunda gönderilmesini istedi.

Bu sezon şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Kırmızı Şeytanlar, evinde Liverpool derbisini 2-1 kazanarak taraftarını mutlu etti.

Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun, bu haftayı da boş geçmedi.

Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmedi

1 Aziz Yıldırım futbolcularla toplantı yaptı Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Valbuena ile bir toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Kazandığınız paranın hakkını verin. Savaşan bir takım istiyorum" dediği öğrenildi.

2 Trencin Kulübü Başkanı: Trabzonspor'a üzüldük Trabzonspor'un aldığı transfer yasağı cezası hakkında konuşan Trencin Kulübü Başkanı Robert Rybnicek, "FIFA'ya giderek Trabzonspor'a yardımcı olmak isteriz" dedi.

3 Ozan Tufan derbi kadrosunda yer alacak Geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman tarafından affedilen Ozan Tufan'ın Galatasaray maçının 18 kişilik kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

4 Ronaldo'nun toplam serveti Real Madrid'den yıllık 19 milyon pound kazanan Ronaldo'nun toplam servetinin 400 milyon pound olduğu öğrenildi.

5 Beşiktaş'tan Milan Badelj girişimi Sezon sonunda 35 yaşındaki Atiba ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş yönetimi, Kanadalı oyuncunun yerini Fiorentinalı Milan Badelj ile doldurmanın planlarını yapıyor.

6 Beşiktaş-Gençlerbirliği - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

7 Trabzonspor'a bir kötü haber de Ersun Yanal'dan Ersun Yanal'ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor Kulübü, 1.3 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

8 Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmedi Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun, bu haftayı da boş geçmedi.

9 Sam Allardyce: Cenk fiyasko transfer değil Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, şu ana kadar 1 kez rakip fileleri havalandırabilen Cenk Tosun'a sahip çıktı.