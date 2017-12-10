Osmanlıspor, Alanya'yı 3 penaltı golüyle devirdi

Süper Lig'de 15. hafta maçında Osmanlıspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
3 PENALTI 3 GOL
Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen maça, Mete Kalkavan'ın ilk 45 dakikda verdiği üç penaltı damga vurdu ve Osmanlıspor karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Osmanlıspor'un gollerini 13. dakikada Sokol Cikalleshi, 20. dakikada Musa Çağıran ve 29. dakikada Serdar Gürler'den geldi.
Brezilyalı golcü Vagner Love'un forma giymediği son üç maçtan yenilgiyle ayrılan Aytemiz Alanyaspor, ligde 17 puanda kaldı. Son haftalarda İrfan Buz yönetiminde çıkış yakalayan Osmanlıspor, ligdeki puanını 14'e yükseltti.