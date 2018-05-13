Osmanlıspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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84' Cikalleshi, ceza sahasına hareketlenen Serdar'a pasını çıkardı ancak Fabri daha erken davranarak topu kontrol etti.

GOL... 79' Osmanlıspor 2-3 Beşiktaş (Vagner Love)

Oğuzhan sağ kanattaki Gökhan'a pasını çıkardı. Gökhan'ın ceza sahasına ortasında Vagner Love etkili bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.



77' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasına ilerlerken pasını solundaki Love'a verdi. Love, daha solundaki Talisca'ya pasını çıkardı. Talisca'nın vuruşunda top kalecide kaldı. Pozisyon öncesi Oğuzhan yerde kalmıştı ve sağlık görevlileri milli oyuncunun tedavisi için sahaya girdi.

71' Beşiktaş kaleyi cepheden gören noktadan etkili geldi. Oğuzhan ceza yayında çok şık bir pasla Vagner Love ile topu buluşturdu. Love kaleci ile karşı karşıya etkisiz bir vuruş yaptı ve top kaleci Karcemarskas'a geldi.

67' Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Babel'e çıkardı. Babel kaleci ile ceza sahasında karşı karşıya kaldı. Babel vurmakta tereddüt edince kalecinin de baskısı geldi ve Babel topu penaltı noktasındaki Mustafa'ya çıkardı. Mustafa iyi vuramadı ve top yandan auta çıktı.

62' Taç sonrasında oyunun yönü sağ tarafa çevrildi. Gökhan topu sağ kanatta kontrol edemedi ve top taca çıktı.

GOL... 56' Osmanlıspor 2-2 Beşiktaş (Serdar Gürler)

Ceyhun Gülselam topu rakip ceza sahasına doğru havalandırdı. Vida'nın sektirdiği topu Serdar Gürler röveşata ile ağlara göndermeyi başardı. Bu golle skor 2-2'ye geldi.



54' Beşiktaş hücum yönünün sağından bir korner kazandı. Kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Siyah-beyazlı ekibin atağı sağ kanattan devam ediyor. Ceza sahasına havalandırılan top auta gitti.

GOL... 50' Osmanlıspor 1-2 Beşiktaş (Mustafa Pektemek)

Sağ kanattan gelişen hücumda Oğuzhan topu ceza sahasına ortaladı. Mustafa Pektemek ön direğe hareketlendi ve göğsüyle dokunarak topu ağlara gönderdi. Bu golle Beşiktaş 2-1 öne geçti.

GOL... 47' Osmanlıspor 1-1 Beşiktaş (Anıl Karaer) KK

Sol kanattan gelişen hücumda Lens, ceza sahasına yerden bir orta açtı. Arka direkte Larin'den seken top Anıl'a çarptı ve ağlara gitti.



46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Osmanlıspor 1-0 Beşiktaş

41' Sağ kanattan Regattin'in ortasında top sola açıldı ve Serdar topa yetişti. Daha sonra Serdar, ceza sahasındaki Lumanza'ya pasını verdi. Lumanza topu tekrar Serdar'a attı ancak hakem ofsaytı belirledi.

35' Osmanlıspor sol kanattan etkili geldi. Regattin ceza sahası dışından gelen Ceyhun'a pasını çıkardı. Ceyhun ilk rakibini geçti, ikincisini geçmek isterken yerde kaldı. Osmanlısporlu oyuncular penaltı beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.

31' Kullanılan kornerde Numan kafasıyla topu uzaklaştırdı. Beşiktaş hücumu sol kanattan devam etti ancak pas hatası sonrasında top taca gitti.

27' Anıl sol kanattaki Serdar'a pasını çıkardı. Serdar topu Regattin'e attı. Regattin de pasını Aminu'ya verdi. Umar Medel'i geçemedi ve top kornere çıktı.

23' Babel topla hareketlendi ve sol çizgideki Lens'e pasını çıkardı. Lens, ceza sahasına hareketlendikten sonra pasını çıkardı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

18' Beşiktaş rakip sahaya yerleşti. Sol kanattan gelişen hücumda Oğuzhan topu aldı. Oğuzhan'ın ceza sahasına ortasında top ters kanattan taca gitti.

14' Hakem Talisca'nın Aminu'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Kaleye uzak bir mesafeden ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.

12' Sağ kanattan gelişen atakta Lens topla buluştu. Lens'in ceza sahasına ortası arka tarafa açıldı. Devamında bir kez daha top ceza sahasına havalandırıldı ve bu kez savunma topu uzaklaştırdı.

10' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına havalandırılan topu Larin kafa vuruşu ile kaleye gönderdi. Pozisyonda kaleci Karcemarskas topun sahibi oldu.

GOL... 5' Osmanlıspor 1-0 Beşiktaş (Serdar Gürler)

Lumanza savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'e uzun bir pas gönderdi. Savunmanın sektirdiği topu alan Serdar, ceza sahasına doğru hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yapan Serdar, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

3' Sol kanatta topu alan Serdar Gürler, Vida'yı geçti. Daha sonra ceza sahasına yaklaşan Serdar, kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.



1' Maç başladı..

Ligde 33. haftaya Beşiktaş 65 puanla 4., düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada girdi.

Galatasaray'ın kazanmasıyla şampiyonluk şansı kalmayan siyah-beyazlı ekibin hedefi ligde ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

İLK 11'LER

Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl, Yalçın, Numan, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar.

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin.