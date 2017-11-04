Osmanlıspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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38' İlk yarının son dakikaları doğru girilirken iki takım da orta sahayı çabuk geçiyor ve net pozisyonlar buluyor.

25' Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topta savunmanın arkasına sarkan Aminu Umar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Aminu Umar'ın yerden vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu ayaklarıyla çelmeyi başardı.

17' Bu dakikaya kadar konuk takım Fenerbahçe daha fazla topla oynayan ve daha fazla pozisyona giren taraf.

7' GOL.... Osmanlıspor 0-1 Fenerbahçe (Giuliano)

Ozan Tufan, rakibinden sıyrılıp ara pasını ceza sahası içine hareketlenen Giuliano'ya bırakıyor. Giuliano penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla vuruyor ve top kaleci Hakan Arıkan'ın sağından filelerle buluşuyor.



5' Mücadeledenin ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Osmanlıspor başladı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Son iki hatfadan yalnızca 2 puan çıkarabilen Fenerbahçe, Osmanlspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında kalmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Osmanlıspor: Hakan, Numan, Musa, Andreas Maxso, Vrsajevic, Lawal, Tiago Pinto, Serdar, Josue, Umar Aminu, Regattin

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen