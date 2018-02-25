Osmanlıspor penaltı kaçırdı 1 puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Başkentteki mücadelenin ilk 45 dakikasında taraflar birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, ikinci yarıda Osmanlıspor daha atak göründü. Mücadelede dakikalar 55'i gösterirken ev sahibi takım penaltı kazandı.
Topun başına geçen Sokol Cikalleshi'nin sert vuruşu üstten auta gitti. Önemli fırsatı değerlendiremeyen Osmanlıspor kalan bölümde de pozisyon üretmekte zorlandı. Son düdükle birlikte karşılaşma başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi.