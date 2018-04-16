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Osmanlıspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Osmanlıspor'a konuk olacak.

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Osmanlıspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde geçen hafta sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini elde edip moral bulan bordo-mavililer, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde, kart cezalısı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Castillo, karşılaşmada görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Musa, Lumanza, Serdar, Regattin, Umar, Battal

Trabzonspor: Onur Kamil Uğur Hubocan Novak Kucka Bero Abdülkadir Yusuf Olcay N'Doye

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