Östersunds hocası Graham Potter İngiltere yolunda

Östersunds Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki İngiliz teknik direktör, görevini bıraktı.

Potter'in, gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Swansea City takımıyla anlaştığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

POTTER'IN ÖSTERSUNDS KARİYERİ

İsveç 3. Ligi'nde mücadele ettiği 2010 yılında Östersunds'un başına geçen Graham Potter, 5 yıl içerisinde kırmızı-siyahlı takımı İsveç'in en üst ligi Allsvenskan'a taşıdı. 2016-2017 sezonunda takımına tarihinde ilk kez İsveç Kupası kazandıran Potter, burada 8 yıl görev yaptı.