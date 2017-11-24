Östersunds lider Vardar puansız

Avrupa Ligi elemelerinde Galatasaray'ı eleyen Östersunds, Hertha Berlin, Athletic Bilbao ve Zorya Luhansk'ın olduğu grupta 5 haftada lider ve ikinci turu garantiledi. Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ise gruplarda beş maçta puan alamayan tek takım.

OSTERSUNDS ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz aylaında Galatasaray Östersunds'a, Fenerbahçe de Vardar'a elenerek Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalamamışlardı. Temsilcilerimizi eleyen bu takımlardan Östersunds, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao, Hertha Berlin ve Zorya Luhansk ile eşleştiğinde "Bu gruptan çıkamazlar" diyenler çoğunluktaydı.

Ancak İsveç ekibi zoru başardı. Beş maç sonuında 10 puanla lider durumda ve gruptan çıkmayı garantiledi. Hatta grubu lider bitirme olasılıkları da yüksek... Östersunds, son maçında gruptan çıkma şansı olmayan Hertha'ya deplasmanda kaybetse bile, Athletic Bilbao Zorya deplasmanında kazanamazsa ilk kez mücadele ettiği Avrupa Kupaları'nda gruptan ilk sırada çıkacak.

Vardar ise Zenit, Real Sociedad ve Rosenborg ile eşleşti. Makedon ekibi, Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele eden 48 takım arasında ilk beş maçı puansız geçen tek takım ve elenmeyi garantilemiş durumda.