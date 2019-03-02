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Otobüse çarpan arabanın şoförü alkollü çıktı

Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Antalya deplasmanından dönerken kaza yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan arabayı kullanan şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

Otobüse çarpan arabanın şoförü alkollü çıktı
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Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçınının ardından üzücü bir olay yaşandı.

Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar yakınlarında şarampole devrildi. Yaşanan bu olay sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 23 taraftar ise yaralandı.

Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı VİDEO

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre Abdil Erkan’ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Antalyaspor maçından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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