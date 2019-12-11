Otto Porter Jr. en az 1 ay daha yok

Chicago Bulls forveti Otto Porter Jr.'ın, bir ayak ve bilek uzmanının sol ayağında küçük bir kırığı doğrulaması sonrası en az bir ay daha oynamayacağı duyuruldu.

Porter geçtiğimiz gün Green Bay, Wisconsin'de, kemik hasarını doğrulayan Dr. Bob Anderson tarafından değerlendirildi.

KÜÇÜK KIRIKLAR OLUŞMUŞ

Sakatlığı başlangıçta bir çürük tanısı alsa da, son beş hafta içinde tekrarlanan görüntüleme testlerinden sonra, küçük kırıkların belirginleştiği açıklandı.

Bulls'a göre Porter, "yeniden değerlendirileceği önümüzdeki dört hafta boyunca, tolere edildiği şekilde devam etmekte olan hareketsizlik dönemine ve ilerleyişine devam edecek".

Porter 6 Kasım'da Atlanta Hawks'a karşı sakatlanmıştı ve bu sezon dokuz maçta ortalama 11.2 sayı ile oynamıştı.