Oyuncu satışından elde edilen gelirler

UEFA'nın 2011 yılında başlattığı Finansal Fair Play kriterleri, ilk başlarda Türk kulüplerini zora soksa da (Avrupa'dan men cezası, transfer yasağı) uzun vadede ekonomiye katkısı büyük oldu.

10 yıl öncesine kadar pek fazla futbolcu satmayı başaramayan 3 büyükler, UEFA'nın "oyuncu satmadan transfer yapamazsın" kriteri nedeniyle zorunlu olarak satış yapmaya başladı.

Balic ve Okocha dışında yüksek bedellere pek fazla oyuncu satamayan büyükler, FFP kriterleri sonrası tam olarak yeterli olmasa da başlangıç için gayet iyi gelirler elde etti.

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Şu ana kadar oyuncu satışlarından 91 milyon euro gelir elde eden Beşiktaş, bu alanda zirvede yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Cenk Tosun'u Everton'a göndererek (24 milyon euroya) Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmişti.

G.SARAY 85 MİLYON EURO SATIŞ YAPTI

Beşiktaş'ın ardından oyuncu satışından en fazla gelir elde eden takım Galatasaray oldu. Son olarak Rodrigues'i Araplara satan sarı-kırmızılıların kasasına toplamda 85 milyon euro girdi.

FENERBAHÇE 3. SIRADA

Sezon başında Giuliano ve Josef'i yüksek bonservis bedelleriyle Araplara satan Fenerbahçe'nin son yıllarda oyuncu satışlarından kazandığı toplam para ise 72 milyon euro.

YERİNE ALINAN OYUNCULAR TATMİN ETMİYOR

Kulüplerimiz satış konusunda ilerleme kaydetse de gönderilen oyuncuların yerine alınan isimler tam olarak taraftarları tatmin etmiyor.

Bu alanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden olan Porto'nun yönetim şekli, 3 büyüklere örnek olacak cinsten. Düşük paralara aldığı yetenekli futbolcuları yetiştirip Avrupa'nın devlerine yüksek fiyatlara satan Portekiz ekibi, son 20 yıla damgasını vurmayı başardı.