Oyuncular maç yerine sınava girince takım hükmen yenildi

Isparta 1. Amatör Lig müsabakaları kapsamında dün saat 12.00'de Emrespor ile Tuğraspor karşı karşıya geldi. Isparta Milli Egemenlik Stadı’nda oynanan karşılaşmada Tuğraspor, üniversite öğrencisi olan oyuncularının vize saatleriyle maç saati çakışınca Emrespor karşısında sahaya 9 futbolcu ile çıktı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren baskın oynayan Emrespor’da Onur ve Emre attıkları gollerle skoru 2-0'a taşıdı. Mücadelenin ilk 9 dakikasında Tuğraspor'dan 3 futbolcu da sakatlanınca takım sahada 6 kişi kaldı.

6 KİŞİ KALINCA MAÇ HÜKMEN BİTTİ

Maçın hakemi Umut Kılıç bu dakikadan sonra karşılaşmayı durdurarak, Tuğraspor Başkanı İlhan Karakuyu’ya başka yedek oyuncularının olup olmadığını sordu. Karakuyu’dan başka oyuncularının bulunmadığı yanıtını alan Kılıç, daha sonra bitiş düdüğünü çalarak karşılaşmada Emrespor’un 3-0 hükmen galip olduğunu ilan etti. Kurallara göre, oyuncu sayısı 6’ya düşen takım 3-0 hükmen kaybediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'nın 'Hükmen yenik sayılmalar' başlıklı kuralının 22. maddesi uyarınca, "Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam edilemez" ifadesine göre Tuğraspor’un rakibi Emrespor maçı 3-0 hükmen kazandı.

Tuğraspor Başkanı İlhan Karakuyu, maç sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Takımda birçok futbolcumuzun vize sınavları vardı. Maça gelemediler. Geriye kalan futbolcularımızın arasında da 2 sakatımız vardı. Mecburen onları da oynatarak 9 kişi sahaya çıktık. Sakat futbolcularımız 8. dakikaya kadar oynadı. Maç sırasında 1 futbolcumuz daha sakatlandı. Sakat futbolcularımız daha fazla oynamayınca sayımız 6'ya düştü. Daha önceden maçın saatinin 12.00'de olmasını istemememize rağmen 1. Amatör'de sadece bizim maçımız 12.00'deydi. Defalarca saat 12.00'de olmamasını istedim. Hafta içinden beri belirtiyorum. Maçı tamamlayamadık, çünkü sakatlarımız vardı" ifadelerini kullandı.