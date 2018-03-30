Oyuncuları hile yapınca istifa etti

Basın toplantısı düzenleyen 48 yaşındaki Avustralyalı antrenör, skandalın sorumluluğunu üstlendiğini ve takımının Güney Afrika ile oynayacağı serinin son maçının ardından istifa edeceğini duyurdu.

Hile skandalı, krikette milli takımlar arasında seri halinde oynanan en önemli organizasyon "Test Maçları" sırasında yaşandı. Güney Afrika ile Avustralya arasında geçen hafta sonu yapılan serinin üçüncü maçında, Avustralya'da forma giyen Cameron Bancroft'un topa sıvı bir madde sürmesi, hakemler tarafından fark edilmemesine rağmen kameralara yansıdı. Olay hakkında soruşturma açan Avustralya Kriket Federasyonu, karşı takımın defansta topu karşılamasını zorlaştırmak amacıyla Bancroft'untopa yapışkan bir madde sürerek hile yaptığını itiraf ettiğini duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Bancroft ise takım arkadaşları kaptan Steve Smith ve David Warner ile bu hileyi ortaklaşa organize ettiklerini söyledi. İtirafın ardından federasyon, Smith ve Warner'a bir yıl, Bancroft'a ise 9 ay spordan men cezası verirken, olaydan haberi olmadığı gerekçesiyle antrenör Lehmann'a cez