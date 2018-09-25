Oyundan alınan Quaresma sinirlendi

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın son dakikalarında oyundan alınan Quaresma, Şenol Güneş'in kararını beğenmedi.
ŞENOL GÜNEŞ'E TRİP ATTI
Daha önce de oyundan çıktıktan sonra tecrübeli teknik adamla yaşadığı gerginliklerle maçlara damga vuran yıldız futbolcu yine sinirli tavırlar sergiledi.
Mücadelenin son dakikasında maçtan alındıktan sonra kenarda agresif tavırlar sergileyen Quaresma'yı malzemeci Süreyya Soner sakinleştirmeye çalıştı.
Quaresma geçmiş maçlarda da Şenol Güneş'le tartışmalar yaşamış, ikili yaşananları tatlıya bağlamıştı.
(Fotoğraflar eski maçlardan alınmıştır.)
(Fotoğraflar eski maçlardan alınmıştır.)