Oyundan çıkan Ronaldo, Sarri'ye tepki gösterdi

Juventus ile Milan'ın karşı karşıya geldiği maçta Cristiano Ronaldo ile Maurizio Sarri arasında gerginlik yaşandı.
MOSKOVA MAÇINDA BAŞLAYAN GERGİNLİK LİGDE DE DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, teknik direktör Sarri ile tartışmıştı.
Lokomotiv Moskova maçında yaşanan gerginlik bu kez de Milan karşılaşmasında devam etti.
Maurizio Sarri, mücadelenin 55. dakikasında Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkardı ve yerine Paulo Dybala'yı soktu.
MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDEN STATTAN AYRILDI
Sarri'nin bu kararına tepki gösteren Portekizli yıldız, sahadan ayrıldı ve direkt soyunma odasına gitti.
Portekizli yıldızın, maçın bitiş düdüğünü beklemeden stadyumdan ayrıldığı belirtildi.
Ronaldo'nun yerine oyuna dahil olan Paulo Dybala, 77. dakikada Juventus'u öne geçiren golü kaydetti.