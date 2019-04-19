İsveç 2. Ligi'nde Degerfors ile Oster arasında oynanan maç futbol tarihinde az rastlanır bir olaya sahne oldu.
ARKADAŞININ GÖZÜNE PARMAĞINI SOKTU
1-1 sona eren karşılaşmanın 83. dakikasında yaşanan oyuncu değişikliği, talihsiz bir sakatlığın yaşanmasına sebep oldu.
Degerfors forması giyen Axel Lindahl, oyuna giren arkadaşı Mattias Özgün'ü sakatladı.
Oyundan çıkarken takım arkadaşını sakatladı - İZLE
Lindahl, oyundan çıktığı esnada klasikleşen şekilde Matias'a başarı dilemek isterken, elini arkadaşının gözüne soktu. Sahaya adım attıktan birkaç saniye sonra gözünü tutan Matias, yaşadığı sakatlık sonrası tedavi için kenara geldi.