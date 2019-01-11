Ozan Alanyaspor'da ilk maçına çıktı

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1 Hakan Keleş: Beşiktaş Douglas'ı istedi Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'ın Douglas'ı transfer etmek istediğini söyledi. Keleş ayrıca siyah-beyazlıların genç stoperi Fatih Aksoy'a talip olduklarını da açıkladı.

2 Belhanda: Ben 10 numara değilim Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, basın mensuplarını eleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu, "Maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar. Ben 8 numarayım" dedi.

3 Semih Kaya trafik kazası geçirdi Sparta Prag forması giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya, antrenmana giderken Mercedes marka arabasıyla kaza yaptı.

4 Fenerbahçe Euroleague'de kaldığı yerden devam ediyor Temsilcimiz Fenerbahçe konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 78-61 yenerek liderliğini sürdürdü.

5 A.Efes Euroleague'de bu sezon 12. galibiyetini aldı Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti. Temsilcimiz parkeden 81-72 galip ayrıldı.

6 Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular Transfermarkt, Süper Lig'de ilk yarının ardından değeri en çok yükselen futbolcuları sıraladı. 6 aylık dönemde genç stoper Ozan Kabak'ın değeri yaklaşık 43 kat arttı. İşte o isimler.

7 Fatih Terim'e 3 bin lira darp cezası İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.

8 Galatasaray Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

9 Belhanda 6 milyon euroluk teklif bekliyor Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda'yı Arap kulüpleri istiyor. Ancak Faslı oyuncu 6 milyon euro maaş teklif eden takım olmazsa sarı-kırmızılılarda kalacak.